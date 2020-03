Coronavirus, le forze dell’ordine intensificano i controlli in tutta la Gallura

Posti di blocco nelle principali arterie di comunicazione.

Dopo le verifiche di questi giorni e le numerose denunce le forze dell’ordine hanno deciso di intensificare ulteriormente i controlli.

I posti di blocco saranno posizionati nelle principali vie di comunicazioni per verificare il rispetto del decreto anti coronavirus che vietta gli spostamenti se non in caso di comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute

I controlli sono continui e serrati, alcuni resi possibili anche grazie alle segnalazioni di altri cittadini, la maggior parte, che hanno capito la gravità della situazione e l’importanza di rispettare tutte le norme a tutela della salute dell’intera collettività.

Uscire per motivi diversi da quelli previsti dalla autocertificazione, rappresenta non solo un reato, ma soprattutto un grave pericolo per sé, per i conviventi e per tutte le persone che per necessità devono uscire. Il coronavirus può essere anche asintomatico, quindi si può essere portatori senza avere alcun sintomo: ridurre quanto possibile i contatti tra persone a oggi è l’unico modo per contenerlo.

