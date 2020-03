L’abbraccio virtuale di tutta la Sardegna.

Non si fermano i messaggi di cordoglio per ricordare la senatrice Vittoria Bogo Deledda, morta dopo una lunga malattia.

Le hanno detto addio in una cerimonia intima solo per i familiari stretti, come impone questo periodo di emergenza sanitaria. Ma tutta la Sardegna e non solo ha fatto sentire la sua solidarietà e il suo abbraccio virtuale con moltissimi messaggi in suo ricordo.

Vittoria Bogo Deledda aveva 53 anni. Originaria di Posada dagli anni Novanta lavorava per il Comune di Budoni, in qualità di responsabile dei Servizi Sociali, Cultura e Turismo. Era stata eletta senatrice del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, nel collegio uninominale Sardegna Sassari-Olbia, con 103.823 preferenze, risultando la candidata con più voti in tutta la Sardegna.

