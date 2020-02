Il caso sospetto di coronavirus a Olbia.

Un caso sospetto di coronavirus a Olbia. In una coppia rientrata, nei giorni scorsi da una crociera, sarebbero stati riscontrati sintomi compatibili con l’infezione da coronavirus.

È scattato subito il protocollo di sicurezza messo in atto dalla Regione e marito e moglie sono stati messi in isolamento per gli accertamenti. La macchina dell’emergenza anche in questo caso ha funzionato in attesa dei test.

(Visited 12.646 times, 12.984 visits today)