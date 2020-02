Si trova ricoverato a Milano.

Resta ricoverato all’ospedale Luigi Sacco di Milano il paziente sardo risultato positivo al test sul coronavirus.

L’uomo, che viaggiava spesso tra Cagliari e Milano, ha iniziato ad avere la febbre mostrando alcuni sintomi tipici del coronavirus tanto da spingere i medici ad effettuare il tampone. L’esito è stato positivo ed è subito scattato il protocollo di ricovero. Gli esami effettuati sui familiari che erano con lui invece sono risultati negativi, ma per precauzione restano sotto controllo.

Anche se quasi sicuramente il coronavirus è stato contratto nella città lombarda si sta ora cercando di capire se in un suo rientro in Sardegna potesse essere già stato positivo.

Attivata anche una task force sarda per controllare gli spostamenti dell’uomo nelle ultime settimane ed escludere il rischio di contagio per le persone che sono venute in contatto con lui.

(Visited 1.429 times, 1.429 visits today)