Una buona notizia al Santissima Trinità di Cagliari.

In un momento così difficile per l’emergenza coronavirus arriva anche una buona notizia: il primo parto in Sardegna nella tenda allestita per i casi sospetti.

Infatti la piccola Ginevra è nata nel reparto di ostetricia e ginecologia per pazienti sospetti Covid+, in una tenda allestita dalla Protezione civile regionale nell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

“Un inno alla vita che ci fa guardare con maggiore forza e determinazione al futuro – commenta il presidente della regione Solinas – . Congratulazioni alla mamma Alice ed ai familiari e un grazie immenso al personale medico e sanitario per la grande professionalità, l’abnegazione e l’umanità che mette in campo anche in questi momenti difficili”

Dopo il parto è arrivata anche un’altra notizia positiva: il tampone prelevato dalla mamma è risultato negativo.

(Visited 1.249 times, 1.249 visits today)