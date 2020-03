L’ordinanza del presidente della Regione Solinas.

Nuova ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas per combattere la diffusione del virus. Il presidente dispone che siano garantiti esclusivamente i servizi essenziali.

In particolare devono essere ridotti del 50% i trasporti su terra. Drastiche riduzioni anche nei collegamenti marittimi con le isole minori, anche se resteranno sempre a disposizione i traghetti da utilizzare in caso di emergenza.

In particolare per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo è stata disposta la riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni, al 50% per quelli notturni, con ciascuna isola di S. Pietro e La Maddalena. In ogni caso una nave per ciascuna isola dovrà rimanere armata e approntata per garantire con immediatezza eventuali trasporti in emergenza.

Nell’ordinanza è stata anche prevista la sospensione totale dei collegamenti con la Corsica. Per quanto riguarda i collegamenti con l’isola dell’Asinara le corse programmate dovranno essere ridotte almeno del 20%.

(Visited 247 times, 253 visits today)