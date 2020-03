Coronavirus in Sardegna, salgono a 47 i casi positivi in Regione

Il bollettino.

Sono in tutto 47 i test positivi al coronavirus riscontrati in Sardegna. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Unita di crisi regionale.

Complessivamente, su 530 test effettuati 392 hanno dato esito negativo, mentre per 91 l’accertamento è in corso. I pazienti che ricevono cure ospedaliere sono 14 e 33 si trovano in isolamento domiciliare.

Il dato territoriale rileva 16 persone positive al Covid-19 nella Città metropolitana di Cagliari, 5 nel Sud Sardegna, 2 a Oristano, 18 a Nuoro e 6 a Sassari.

