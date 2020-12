Lo shopping natalizio a Olbia.

La corsa frenetica ai regali last minute continua. Oggi è l’ultimo giorno in cui sarà possibile comprare gli ultimissimi regali prima del lockdown che inizierà domani 24 dicembre e trasformerà l’Italia in zona rossa con negozi, ristoranti e bar chiusi. I centri commerciali, come Olbia Mare e Terranova a Olbia, sono i più gettonati per la loro comodità di poter girare dai negozi di abbigliamento, all’elettronica, alle gioiellerie, super gettonate, che hanno visto in questi ultimi giorni un forte afflusso di persone intente a comprare gli ultimi pensierini di Natale. Oggi i ritardatari ma anche chi i giorni precedenti non ha avuto tempo di fare acquisti, potranno fare l’ultima scappata pre coprifuoco e comprare gli ultimi regali fino alle 21.

Un capo di abbigliamento, un giocattolo, articoli per la casa, ogni genere di negozio è preso d’assalto per la corsa dell’ultimo minuto con lunghe file alle casse e alle entrate dei negozi. Molti negozi per mantenere ordine ed evitare gli assembramenti si sono attrezzati di numeretti segna fila all’entrata mentre altri si servono di commessi o guardie per evitare il caos e monitorare gli ingressi. Un Natale anomalo quello del 2020 ma che ha comunque visto una forte affluenza di persone che anche solo per comprare un piccolo pensiero o farsi un autoregalo non ha voluto rinunciare allo shopping natalizio.

