Corsi gratuiti a Olbia per rilanciare nuove professionalità.

Parrucchieri, estetiste, elettricisti, sarti e anche baristi. A Olbia e in Gallura si moltiplicano i corsi gratuiti, in sinergia con la Regione, per rilanciare nuove professioni. Un percorso alternativo alla scuola, che consente ai giovani di mettersi in gioco per crearsi un futuro nel mondo del lavoro.

Professioni sempre più richieste nell’economia gallurese. “La nostra è una realtà molto vivace rispetto al resto della regione – dichiara il segretario di Cisl, Mirko Idili -, non solo considerando il mercato del lavoro, ma anche l’andamento demografico. Il nostro mercato richiede figure altamente qualificate e professionalizzate. Ecco perché nasce l’Its sul turismo e i beni culturali, per formare post diploma tutte quelle figure che sono necessarie per l’economia. Sono professioni che non vengono formate negli alberghieri perché sono di un livello più alto. Se vogliamo avere una destinazione di eccellenza, dobbiamo investire su professioni di alto livello, programmando l’offerta formativa che accompagni a nuove opportunità”.

I corsi rivolti ai più giovani, invece, si pongono l’obiettivo di contrastare il problema della disoccupazione e dei neet, un problema che tra i giovani di Olbia e in Gallura, è purtroppo ampio. “Ben vengano corsi sempre più inclusivi – prosegue Idili -, che non lasciano indietro nessuno e possano diventare risorse preziose nel mondo del lavoro. Ribadisco, che se vogliamo saper cogliere tutte le opportunità la formazione deve essere la leva principale, garantendo anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro”.

Un corso per acconciatori a Olbia.

La maggior parte dei percorsi formativi sono concentrati a Olbia, dove l’offerta attuale è rappresentata da tre corsi. Uno di questi è quello per diventare hairstylist e attualmente, con l’anno scolastico in corso, si tratta di una prima edizione. Il prossimo anno fa il bis e cerca ragazzi dai 14 ai 17 anni residenti in Sardegna, che possiedono il diploma di terza media e si svolgerà all’aeroporto Costa Smeralda.

Il corso creerà acconciatori e operatori del benessere a Olbia. “Io opero da tre anni a Olbia e devo dire che è una realtà fiorente e questi corsi ottengono sempre buona risposta – dichiara Vincenzo Lorusso, coordinatore dell’agenzia Formatica, che ha organizzato il corso con il contributo della Regione Sardegna -, nei due corsi per professioni nella ristorazione che si sono svolti gli studenti hanno subito trovato lavoro, sia stagionale che non. Attualmente abbiamo una classe di 17 ragazzi. Si tratta di un percorso alternativo alla scuola superiore, dove al termine del secondo anno, lo studente potrà scegliere se completare il percorso in una scuola che dia accesso all’Università o avere una qualifica professionale valida in tutta Europa”.

Le lezioni partiranno a settembre nella sede dell’Università di Olbia, dove si insegneranno conoscenze di base come lingue, matematica e scienze, fino al marketing. Il corso è articolato in un triennio di 2970 ore, con 400 ore di impresa simulata e 1100 ore che consentiranno di ottenere la qualifica europea di hairstylist.

Gli altri corsi a Olbia.

Un altro corso gratuito, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione, è quello per diventare sarti. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 gennaio e si rivolge a maggiorenni, cittadini di altri paesi e regolarmente soggiornati in Italia, per una durata di 90 ore. La finalità è il potenziamento e il consolidamento delle conoscenze e della capacità delle risorse presenti nei vari territori. Il corso terminerà con la certificazione delle competenze acquisite, riconosciute a livello regionale e nazionale e verrà indicativamente avviato entro Febbraio 2022. Un’opportunità per chi vuole entrare nel mondo del lavoro e non ha opportunità economiche per la formazione, poiché la frequenza è totalmente gratuita.

Sempre a Olbia si svolgerà anche un corso per diventare operatori della sala bar. Si articolerà in 990 ore ed è equivalente al quarto anno di scuola secondaria di secondo grado, rivolto a tutti i residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso di “qualifica professionale di Operatore della Ristorazione indirizzo sala o indirizzo cucina (livello EQF III)”, conseguita in seguito alla frequenza di un percorso IeFP (o equivalente), oppure in seguito ad un contratto di Apprendistato.

La particolarità di questa attività formativa consiste nell’affiancare l’apprendimento teorico, a quello costruito sull’esperienza sul campo, attraverso l’impresa simulata e alternanza formazione-lavoro da effettuarsi in azienda, per un totale di ben 495 ore, metà dell’intero percorso in sostanza. Il titolo acquisito, ovvero di tecnico di livello EQF IV, dopo il superamento dell’esame finale, ha validità su tutto il territorio nazionale e nell’Unione Europea. Il possesso del titolo permette l’accesso ad un quinto anno integrativo, utile a sostenere l’esame di stato per l’accesso all’Università o al proseguimento nella Formazione Superiore con il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore.

Un corso per elettricisti a Tempio.

A Tempio si terrà un corso di Operatore elettrico, che consentirà la qualifica livello EQF 3, promosso dall’Anap Sardegna. L’offerta formativa è rivolta a chi concluderà il primo ciclo di istruzione nel 2022 e per iscriversi è necessario essere residenti o domiciliati in Sardegna, essere neo diplomati con la licenza media, entro il 14 settembre 2022 e non aver compiuto 17 anni. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 gennaio e devono essere effettuate nel sito del Ministero dell’Istruzione.

L’attività didattica si articola in tre anni, dove nel primo prevede 300 ore di impresa simulata e 100 attività laboratoriali obbligatori. Al secondo anno sono previste 500 ore in Alternanza Formazione Lavoro o in apprendistato. Mentre nella terza annualità, circa 600 ore di formazione in alternanza lavoro o in apprendistato e 100 ore di impresa simulata. Il percorso didattico prevede anche l’acquisizione di competenze culturali di base. Dopo aver superato l’esame finale è previsto il rilascio da parte della Regione Sardegna della qualifica professionale triennale di Operatore, livello 3 EQF, riconosciuta in tutta l’Unione europea.