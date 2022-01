Un drive in per i positivi a Buddusò.

Arriva il drive in per i positivi al coronavirus anche a Buddusò, dopo la richiesta accolta dei consiglieri di minoranza, che l’8 gennaio scorso avevano chiesto all’amministrazione comunale di sottoporre la popolazione colpita dal covid ai test.

Il drive in, in collaborazione con l’Ats, è stato fissato per venerdì 14 gennaio, presso il museo d’Arte contemporanea. I soggetti interessati saranno dall’ufficio del Comune per essere informati sugli orari dei test.