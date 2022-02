A Olbia e Arzachena aperte le iscrizioni per i corsi gratuiti di tennis

I corsi gratuiti di tennis per i residenti di Olbia e Arzachena.

Dopo quelli di inglese sono aperte le iscrizioni dei corsi gratuiti di tennis per i residenti di Olbia e Arzachena.

In considerazione del grande successo delle ultime edizioni dei corsi gratuiti promossi nell’ambito del programma di attività denominato “Smeralda Holding per il Territorio”, la società del Gruppo Qatar . L’iniziativa, programma di attività denominato “Smeralda Holding per il Territorio”, nasce con l’obiettivo di individuare, proporre e realizzare progetti che apportino benefici concreti alle comunità, migliorando la qualità del tempo libero, del lavoro e dell’ambiente, ha infatti raggiunto nell’ultima edizione un record di partecipanti.

I corsi gratuiti di tennis al Cervo Tennis Club, ripartiti proprio con questa edizione dopo lo stop dovuto all’emergenza pandemica, con oltre 70 iscritti, tra adulti e bambini dagli 8 anni in su. Anche in questo caso, Smeralda Holding ha deciso di aprire le iscrizioni ad altri 30 partecipanti che potranno acquisire le tecniche di base del tennis grazie ai maestri professionisti della Federazione Italiana Tennis ai corsi gestiti da Smeralda Raquets & Sport Management.

La partecipazione ai corsi è gratuita per i residenti di Arzachena e Olbia e i posti a numero limitato saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione. Per manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai corsi di tennis si può scrivere una mail a perilterritorio@smeraldaholding.com.