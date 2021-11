A Olbia e Arzachena partono i corsi gratuiti di tennis e golf

I corsi gratuiti di tennis e golf per i residenti di Olbia e Arzachena.

Dopo i corsi di lingue anche i corsi sportivi gratuiti di tennis e golf in presenza di Smeralda Holding, dedicata ai residenti di Arzachena e Olbia.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, a partire da dicembre e per tutta la stagione invernale adulti e bambini, residenti di Arzachena ed Olbia, potranno nuovamente partecipare ai richiestissimi corsi di golf nel prestigioso Pevero Golf cimentandosi sul campo insieme a maestri professionisti. Le lezioni della durata di un’ora si svolgeranno con cadenza settimanale e i partecipanti saranno divisi in gruppi da cinque persone (junior da 8 a 14 anni e adulti da 15 anni in su).

Partiranno inoltre a dicembre per proseguire durante tutto l’inverno anche le lezioni di tennis al Cervo Tennis Club. I corsi per adulti e bambini dagli 8 anni in su saranno gestiti da Smeralda Raquets & Sport Management e tenuti da maestri professionisti della Federazione Italiana Tennis.

“Smeralda Holding per il Territorio è il programma di iniziative attraverso cui rinnoviamo il nostro contributo alla crescita sociale della comunità locale ­– ha dichiarato Mario Ferraro, Amministratore Delegato di Smeralda Holding. – Ci impegniamo per garantire il nostro supporto con la continuità e la varietà della nostra proposta che cerchiamo replicare e ampliare ogni anno oltre gli ambiti dello sport e della formazione linguistica. Stiamo già lavorando per realizzare nuove e importanti iniziative, finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e supportare ulteriormente lo sviluppo sostenibile del territorio”.

La partecipazione ai corsi è gratuita per i residenti di Arzachena e Olbia e i posti a numero limitato saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione. Per manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai corsi, scrivere a:

perilterritorio@smeraldaholding.com > per i corsi di Tennis

reception@golfclubpevero.com > per i corsi di Golf