Il concorso fotografico di Tempio “Natale nella Città di Pietra”.

Un’immagine, meglio di ogni altra cosa, può raccontare emozioni profonde e riuscire a esprimere il sentire di una intera comunità: “Natale nella Città di Pietra” è il titolo del concorso fotografico dedicato a Tempio Pausania e ai suoi abitanti, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

“Vogliamo vivere le emozioni delle feste e del Natale nella nostra città attraverso lo sguardo dei nostri concittadini – ha dichiarato l’assessore al Turismo Elizabeth Vargiu – e il concorso fotografico ci permetterà di attivare un uno sguardo collettivo che crediamo possa raccontare la nostra Città e il nostro territorio in modo originale e da tante prospettive diverse”.

Il contest sarà aperto dal 28 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 a chiunque voglia cimentarsi con la fotografia, fatta con qualunque strumento – smartphone, fotocamere compatte, reflex, ecc. – attraverso uno o più scatti nei quali i partecipanti saranno invitati a raccontare la Città di Pietra, dando libero sfogo alla fantasia, purché negli scatti siano riconoscibili luoghi e/o volti o quant’altro sia riconducibile a Tempio Pausania e al suo territorio in generale.

La partecipazione al contest è gratuita ed è aperta a tutti coloro i quali abbiano compiuto il 18esimo anno di età al momento della pubblicazione della foto. L’intero contest si svolgerà utilizzando la piattaforma Facebook, nei modi e nei tempi indicati dal regolamento, per cui non è necessario effettuare alcuna iscrizione e le prime tre immagini che otterranno il maggior numero di “like” riceveranno un premio in denaro. Una giuria appositamente costituita, premierà inoltre (sempre con un premio in denaro) la migliore immagine per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, attinenza al tema, creatività e capacità comunicativa, a prescindere dal numero di like ottenuti. Verrà escluso dall’organizzazione il materiale pubblicato non rispondente alla tematica o ai criteri indicati dal regolamento.