Si accende il Natale di Tempio.

Tempio Pausania si prepara al Natale. Si partirà domani, domenica 28 novembre, con la tradizionale accensione dell’albero.

Il programma prevede alle ore 18.30 in piazza XXV Aprile accompagnati dalla Banda musicale “Città di Tempio” l’arriivo in piazza Gallura dove alle 19 si esibiranno le Girls Fire Performers nel “Grande Spettacolo del Fuoco”. Alle 19 e 30 infine verranno accese le luci della Piazza e dell’Albero di Natale.

Ci prepariamo anche quest’anno a trascorrere le festività natalizie in un clima di fragilità e preoccupazioni – commenta il sindaco Gianni Addis – . Per questo, sentiamo ancora più forte la necessità di illuminare e riscaldare queste feste con le tradizionali ghirlande di luce, che sono da sempre segno gioioso del Natale, atteso dai più piccoli come da noi grandi”.