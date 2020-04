Alcune idee per trascorrere le festività a casa.

Continua l’isolamento per il coronavirus anche durante la Pasqua. Tuttavia, questa festività può essere lo stesso un’occasione per trascorrere il tempo in famiglia e divertirsi tutti insieme. Ecco qualche idea per trascorrere questa festività a casa senza annoiarsi.

Decorare uova di Pasqua

Allestite la casa e la tavola per questa giornata speciale. Un modo allegro e vivace per ravvivare i pomeriggi è decorare le uova. Potete usare uova sode oppure di polistirolo. Rendetele uniche e colorate con pennarelli, matite, carat e stoffa.

Caccia al tesoro

na caccia al tesoro è quel che ci vuole dopo il pranzo pasquale o la grigliata di lunedì. Nascondete qualche oggetto, oppure le uova di Pasqua in giardino oppure in casa, organizzate gli indizi e la mappa e divertitevi con i bambini.

Pic nic in salotto

Ridefinite gli spazi in casa e immaginatevi di essere nel vostro posto preferito. Stendete qualche coperta a terra, ,mettete della buona musica e preparate qualche piatto gustoso o ordinate a domicilio in vostro menù per le feste.

Tombola e giochi da tavolo

Le festività in famiglie sono anche tornei di giochi da tavolo, briscola e tombole. Scarabeo, Indovina chi, Cluedo: per chi non li ha a casa, esistono anche delle versioni online gratuite. Create classifiche e scegliete dei premi per i vincitori.

Far East Film Festival a casa

Il Far East Film Festival cura, con MyMovies, la rassegna di cinema streaming gratuito direttamente a casa. L’iniziativa garantisce una vera e propria esperienza cinematografica, infatti, è possibile prenotare il proprio posto in sale chattare con gli altri spettatore.

