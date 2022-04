Boom di passeggeri all’aeroporto di Olbia.

Un vero boom di passeggeri a Olbia per il ponte di Pasqua. La Geasar S.p.a, società che gestisce l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, ha previsto un flusso di 40mila passeggeri per il weekend, fino al 19 aprile per un totale di 308 movimenti e un’offerta di 53mila posti.

Un dato assolutamente non comparabile rispetto al ponte pasquale dell’anno precedente, dove Olbia e la Gallura si trovava in pieno lockdown ed era possibile spostarsi soltanto per motivi di lavoro, necessità o salute. Le stime, infatti, prevedono una percentuale anche più alta rispetto alle presenze del 2019 (+4%).

Durante le vacanze l’aeroporto di Olbia offrirà collegamenti per/da 8 mercati per un totale di 30 destinazioni operate da 11 vettori di linea. Si tratta di easyJet, che consentirà le tratte per Ginevra, Basilea, Milano MXP, Bergamo, Venezia, Torino, Berlino, Napoli, Amsterdam, Parigi Orly, Nizza, Londra Gatwick, Bristol e Manchester; la compagnia spagnola Volotea che farà scalo con Roma FCO, Milano LIN, Venezia, Torino, Verona, Bologna, Nantes e Lyone; Eurowings con Amburgo, Dusseldorf, Colonia, Stoccarda e Salisburgo); Transavia (Amsterdam); Lufthansa & Air Dolomiti (Monaco e Francoforte); Brussels Airlines (Brussels); Condor (Dusseldorf, Francoforte e Monaco); Transavia France (Parigi Orly); Air France (Parigi CDG); Edelweiss (Zurigo).

Sono anche previsti dei collegamenti charter dalla Francia. Il 59% dei posti sarà offerto sulle rotte domestiche. Diverse compagnie, tuttavia, quest’anno hanno deciso di anticipare l’operativo dei voli iniziando già da aprile.