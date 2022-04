La manifestazione a Golfo Aranci.

Golfo Aranci non sarà soltanto un grande giardino per Pasqua e Pasquetta. Questo fine settimana va in scena Fioriamo, un’esposizione di numerosi prodotti che legano l’uomo alla natura e la natura all’uomo, per celebrare questo importante connessione.

“Sarà non solo esposizione ma anche un grande laboratorio di idee e di stimolo per riavvicinare l’uomo alla natura in ogni aspetto della propria vita”, dichiara entusiasta il sindaco Mario Mulas. Tanti saranno anche i prodotti artigianali dedicati alla cosmetica e alla cucina vegana. “Piazza Cossiga – continua l’assessore al Turismo Luigi Romano – diventerà il grande giardino dentro cui passeggiare e dove si potranno conoscere tutte le attività che della natura hanno fatto il loro mestiere. Oltre 20 espositori tra vivaisti, naturopati e fitoterapisti, artigianato naturale, enogastronomia biologica, ma anche le energie rinnovabili per la salvaguardia dell’ambiente e l’imperdibile passeggiata con il maestro Gianpaolo Demartis che insegnerà a riconoscere le erbe selvatiche della Sardegna e il loro utilizzo in campo medicale e culinario”.

Numerosi anche i laboratori gratuiti a cura di esperti del settore per scoprire la tintura naturale dei tessuti con le tinture, a cura di Maurizio Savoldo de La Robbia, ma anche quelli dedicati alle creme viso e corpo grazie a Cindy Muscas di Lenti ma Contenti. Non mancheranno nemmeno lezioni sulla lavorazione della Pompia con Claudio Secchi di Sa Pompia o buonissimi dolci vegani con lo chef Giovanni Mura del Ristorante Be Free di Olbia. Questi sono solo alcuni dei laboratori in programma ma il calendario è fitto e potrete trovarlo sul sito della manifestazione: www.fioriamo.it

Si tratta di un evento per tutti, grandi e piccini. Sarà allestita anche un’area baby green, dove i bambini impareranno la piantumazione, il riconoscimento delle erbe selvatiche, l’arte del intreccio per fare i cesti, l’apicoltura, la lavorazione dei metalli e sabato pomeriggio potranno giocare e vedere dal vivo: coniglietti, pulcini e caprette di Maria Bonaria Meloni di S’Ozastru (Coldiretti). In piazza anche un bellissimo labirinto in fieno.

Per chi vorrà pranzare all’aperto è disponibile anche il picnic ecosostenibile e senza plastica sul lungomare con musica dal vivo e lo spettacolo comico di clown e giocoleria “Happiness” di Maimé Circo Teatro. Ad ideare e organizzare Fioriamo, l’agenzia di eventi Enjoy Communication di Viola Angioi che ci tiene a sottolineare la natura unica e differente rispetto a tutte le altre manifestazione florovivaistiche di questa manifestazione. Fioriamo ha infatti una sua identità ben precisa, si tratta di una manifestazione in cui la Natura diventa ispirazione per migliorare la qualità della vita e in cui si approfondisce l’antico legame tra l’uomo e la natura.