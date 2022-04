Il torneo di calcio a La Maddalena.

Sarà il torneo di Pasqua più importante di sempre quello del Talent Trophy, il primo internazionale organizzato a La Maddalena. A fare da sfondo a questo esordio nell’isola il campo appena dedicato alla leggenda dell’Ilva, Salvatore Zichina.

Si disputeranno là le oltre 80 partite che coinvolgeranno 700 atleti provenienti da tutta Europa. Per l’evento sono previsti un boom di migliaia di presenze nel weekend durante il quale si svolgerà il torneo di calcio. I ragazzi under 14 dell’Ilva affronteranno, fra le altre, il Milan club in un girone tutt’altro che semplice.

“Abbiamo creduto fin dall’inizio nel turismo sportivo – afferma la consigliera comunale Milena Orrù – e questo primo torneo rappresenta una grande occasione per pubblicizzare il nostro territorio e per far girare l’economia fuori stagione. Sono molto orgogliosa di far parte di questo progetto come maggioranza siamo pronti ad affrontare questa grande sfida che porterà lustro alla nostra città”