Vacanze a Porto Cervo per Costanza Caracciolo, ma non è sola

Come l’ex velina, anche altri vip stanno trascorrendo le vacanze nel nord Sardegna.

Costanza Caracciolo ha scelto la Costa Smeralda per le sue vacanze estive. L’ex velina, come altre star del mondo dello spettacolo, non è stata da meno rispetto a Laura Torrisi e altri vip che hanno scelto le cristalline spiagge per un po’ di sole e mare.

Così la moglie del bomber Bobo Vieri, ha deciso di trascorrere l’estate in Sardegna, dopo aver partecipato alla Bilboa Bobo Summer Cup di padel a Ibiza e Lignano Sabbiadoro. La showgirl è stata avvistata mentre si godeva il sole e il mare nella sua amata Costa Smeralda, sfoggiando un bikini rosso che non è passato inosservato.

Anche Laura Torrisi, attrice toscana ed ex gieffina, è stata intercettata a Olbia. La foto che la ritrae in spiaggia conferma che la Torrisi non ha rinunciato al sole e al mare gallurese, nonostante gli impegni professionali. Non manca nemmeno il vip internazionele: Lawrence Stroll, proprietario dell’Aston Martin e padre del pilota di Formula 1 Lance Stroll, è stato fotografato in Gallura. La Sardegna conferma così il suo ruolo di meta esclusiva per chi cerca mare, sole e privacy, tra giochi sportivi, relax e il fascino dei vip che animano le coste più suggestive dell’isola.

