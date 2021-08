Centinaia di ragazzi ballano senza mascherina: chiuso il Country Club di Porto Rotondo

Chiusura per 5 giorni per il Country Club di Porto Rotondo.

Serie di controlli da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, in collaborazione con quelli del nucleo antisofisticazione e sanità e del nucleo ispettorato del lavoro di Sassari.

I militari hanno effettuato varie verifiche finalizzate al rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del covid-19 all’apertura della stagione turistica, hanno promosso ed effettuato una serie di controlli mirati sin dai primi giorni di luglio su esercizi pubblici, ristoranti e locali di intrattenimento che – per caratteristiche e frequentazione si prestano particolarmente a fenomeni di assembramento.

Durante una di queste operazioni è scattata anche la chiusura per cinque giorni per il Country Club di Porto Rotondo, dove i militari intervenuti hanno accertato e documentato la presenza di alcune centinaia di ragazzi, tutti senza mascherina, intenti a bere e ballare anche in un’area al coperto, normalmente adibita alla discoteca.

(Visited 313 times, 354 visits today)