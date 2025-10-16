Strage di cozze a Olbia per l’acqua calda, interviene la Regione

La Regione riconosce la gravità dei danni dell’acqua calda alle cozze di Olbia

Il surriscaldamento del mare ha creato gravi problemi alle cozze di Olbia e la Regione ha deciso di intervenire.

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gian Franco Satta, la Giunta Todde “ha riconosciuto il carattere di eccezionalità dell’evento climatico avverso che ha causato la moria di mitili per il surriscaldamento delle acque del Golfo di Olbia e della Laguna di Santa Gilla (Cagliari), tra luglio ed agosto 2024 e delibera di istituire il relativo aiuto. La Giunta, inoltre, ha autorizzato l’Agenzia LAORE ad avviare le procedure per la concessione degli aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022 /2473/UE del 14/12/2022 in materia di aiuti di Stato”.

La Giunta “al fine di compensare i danni subiti dai molluschicoltori nell’agosto del 2022, ha istituito un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2022/2473 /UE per finanziare gli indennizzi relativi alle istanze presentate a valere sul bando della FEAMP 2014-2020 misura 2.56, “Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale”, e al tempo non finanziate per mancanza di risorse”.

