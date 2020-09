Il reddito di cittadinanza in Gallura.

Il reddito di emergenza (tra 400 e 800 euro in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare), i bonus mensili per i lavoratori autonomi e il bonus colf, esteso ai nonni. Anche le ultime tre misure governative per far fronte al periodo di pandemia sono opportunità che le persone richiedono prevalentemente tramite i Caf. Presi d’assalto anche per il “Superbonus 110%” per le riqualificazioni edilizie e per il boom di nuove domande per il reddito di cittadinanza nel periodo dell’emergenza da coronavirus (più 23 per cento da gennaio 2020).

“Quest’anno a causa della crisi da coronavirus, si è verificato un boom di richieste per alcuni servizi come il reddito di cittadinanza base: secondo i dati Inps riferiti ad agosto 2020, ne beneficiano ormai 1.464.835 nuclei familiari per un totale di 3,081 milioni di persone. In Sardegna sono 58.013 (su 81.009 domande). In Gallura i nuclei familiari che beneficiano del reddito sono 3.826 a fronte di 5.685 domande.

Se si esaurirà il plafond di risorse previsto dalla convenzione con l’Inps per l’invio gratuito degli Isee, insieme ad altri budget, il rischio concreto è che alcuni servizi diventeranno a pagamento. Sarebbe una beffa soprattutto per coloro a cui gli strumenti ottenuti dai Caf, come i redditi di cittadinanza o d’emergenza, rappresentano necessità esistenziali.

SARDEGNA – NUCLEI FAMILIARI

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

provincia domande presentate domande accolte Cagliari 28.672 20.518 Carbonia-Iglesias 6.987 4.949 Medio-Campidano 4.659 3.31 Nuoro 7.132 5.110 Ogliastra 2.537 1.812 Olbia-Tempio 5.685 3.826 Oristano 7.475 5.146 Sassari 17.862 13.337 Sardegna 81.009 58.013

(Visited 202 times, 202 visits today)