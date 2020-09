Prenderà servizio ad Arzachena tra pochi giorni.

E’ stato inaugurato questa mattina, in piazza Risorgimento il primo autobus elettrico al servizio del trasporto pubblico che sarà attivo tra pochi giorni ad Arzachena.

Un veicolo di ultima generazione, dotato dei più moderni sistemi di sicurezza con emissioni zero, acquistato grazie ai fondi europei nell’ambito del progetto Città di Paesi dell’Unione dei Comuni Alta Gallura con un contributo di 130 mila euro finanziato dall’assessorato al Trasporto locale coordinato da Mario Russu.

Il bus ha un costo complessivo di 330 mila euro e trasporta fino a 24 persone. È dotato di pedana per l’accesso facilitato a diversamente abili e a utenti con carrozzine al seguito e servirà la linea Blu Arzachena – Cannigione. Accanto al sindaco Roberto Ragnedda, hanno preso parte alla breve cerimonia officiata da Don Mauro Moretti anche l’assessore regionale al Bilancio e programmazione, Giuseppe Fasolino, e il presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, Nicola Muzzu.

L’arrivo del nuovo autobus elettrico coincide con il via alla Settimana europea per la mobilità sostenibile che, nell’edizione 2020, promuove proprio il tema “Emissioni zero, mobilità per tutti”.

