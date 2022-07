Berlusconi in questo momento è a Porto Rotondo.

Mentre si gode le sue vacanze in compagnia della sua fidanzata Marta Fascina, nella sua villa di Porto Rotondo, Silvio Berlusconi sta seguendo con attenzione la crisi del governo Draghi.

L’ex premier, nonostante in questi giorni sia stato pizzicato in totale relax tra un tuffo e l’altro e coccole con la sua compagna, si sta tenendo in contatto telefonico con esponenti politici di centro-destra per confermare quanto in questo momento urge una coalizione unita, soprattutto in vista di elezioni anticipate.

Il cavaliere è in contatto telefonico con Matteo Salvini e poi Lorenzo Cesa, con Antonio Tajani (FI) e la senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale del partito dei rapporti con gli alleati e non teme il voto. Lega e Fi e Udc sono infatti pronti alle urne.