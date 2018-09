Cristiano Ronaldo tra Porto Cervo e La Maddalena inseguito dai fan

Cristiano Ronaldo si gode la famiglia in Costa Smeralda.

In attesa del primo gol ufficiale con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo approfitta della pausa delle Nazionali per una giornata di relax al mare nell’arcipelago di La Maddalena. Le voci del suo arrivo in Costa e a La Maddalena hanno attirato una folla di curiosi e nonostante il cordone di sicurezza il calciatore è seguito a vista.

Una volta tornato dal mare, mentre si dedica a far shopping lungo la “Promenade di Porto Cervo” ha dovuto fare i conti con tantissimi fan, con foto o video. Quel che è certo è che la Cr7 mania continua a coinvolgere tutti. Domani la ripresa degli allenamenti alla Continassa, con un CR7 abbronzato e rilassato dal fascino della Costa Smeralda.

