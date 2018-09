Ronaldo arriva in Costa Smeralda: vacanza flash con la famiglia

Ronaldo in Sardegna.

Totale relax anche Cristiano Ronaldo che si riposa per poche ore in Sardegna. E’ arrivato questa mattina con l’aereo privato presso l’aeroporto Costa Smeralda, con la sua fidanzata Georgina Rodriguez. I due sono in barca al mare, a Cala di Volpe. L’attaccante della Juventus, che salterà Portogallo-Italia di Nations League, ricarica le pile in Costa, in vista del Sassuolo il 16 settembre. Alcune voci hanno fatto capire che andrà via già domani in mattinata.