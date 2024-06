Crociere di lusso in Costa Smeralda, maxi evasione da 7 milioni

La maxi evasione da 7 milioni in Costa Smeralda.

La Guardia di Finanza di Erba ha scoperto una maxi evasione fiscale da 7 milioni di euro legata a una società che offriva crociere di lusso in Costa Smeralda. La società, che operava nel noleggio di yacht di oltre 40 metri con equipaggio dedicato e capienza di 12 ospiti, dichiarava una residenza fittizia a Malta per evadere le tasse in Italia. I prezzi delle crociere variavano da 140mila a 170mila euro a settimana, attirando facoltosi turisti italiani e stranieri.

Le indagini, condotte anche con il supporto del comparto aeronavale della Guardia di Finanza, hanno dimostrato che tutte le attività di noleggio avvenivano in Italia, in località turistiche come la Costa Smeralda, Porto Cervo, Sicilia, Golfo di Napoli, Costiera Amalfitana, Capri e Cinque Terre. L’effettiva direzione dell’attività avveniva nella provincia comasca, dove venivano prese tutte le decisioni strategiche dell’azienda.

Le indagini hanno rivelato che i comandanti e l’equipaggio delle imbarcazioni, del valore di circa 1,5 milioni di euro ciascuna, erano sconosciuti al Fisco italiano. Inoltre, due membri dell’equipaggio percepivano il Reddito di Cittadinanza senza dichiarare i redditi derivanti dalla società di chartering. I responsabili sono stati denunciati per omessa dichiarazione di redditi oltre la soglia di punibilità di 50mila euro di imposta evasa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui