La ministra Bernini a Olbia: incontrerà il sindaco Nizzi

L’incontro tra la ministra Bernini e il sindaco di Olbia.

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il viceministro spagnolo della Scienza e della Ricerca Innovativa, Juan Cruz Cigudosa, si incontreranno martedì mattina a Olbia per firmare una lettera d’intenti a sostegno della candidatura sarda per ospitare l’Einstein Telescope.

All’incontro parteciperanno anche i sindaci Settimo Nizzi di Olbia e Mario Calia di Lula, oltre ai rettori delle università di Cagliari e Sassari. L’evento si terrà nell’aula consiliare del Comune di Olbia, con misure di sicurezza eccezionali già previste per garantire lo svolgimento pacifico dell’incontro.

La visita di Bernini rafforza il suo impegno a favore della candidatura di Sos Enattos, il sito minerario a Lula, come futura sede del rilevatore di onde gravitazionali. La zona è stata elogiata per la sua tranquillità e bassa densità abitativa, elementi cruciali per la precisione delle misurazioni scientifiche necessarie per l’Einstein Telescope.

La conferma ufficiale dell’incontro è attesa nei prossimi giorni, ma l’interesse e il sostegno internazionale per la candidatura sarda rimangono elevati.

