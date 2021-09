Crolla la traversa della porta del calcetto: 11enne colpito alla testa

E’ stato trasportato con l’elisoccorso.

Un bambino di 11 anni, mentre stava giocando a calcetto nei campetti comunali di Gesturi con alcuni amici, è stato colpito alla testa dalla traversa della porta che si è staccata all’improvviso.

A causa dell’impatto l’11enne ha perso conoscenza e i soccorsi del 118 lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Dopo il ricovero le sue condizioni sono in miglioramento, ma resterà sotto stretta osservazione.

(Visited 457 times, 457 visits today)