Crollo del cornicione ad Arzachena, gravi danni a due auto

Due auto travolte dalle macerie ad Arzachena

Per fortuna non passava nessuno, ma il crollo di un cornicione ad Arzachena ha provocato gravi danni a due auto. Vicino alla scalinata di Santa Lucia è in corso la ristrutturazione di una palazzina. Qualcosa durante i lavori non ha funzionato e buona parte del cornicione è crollata.

Per fortuna non c’era il solito via vai di turisti che vanno ad ammirare i pannelli colorati che ornano la scalinata. Ma c’erano due auto, una delle quali di un giovane che abita proprio nella palazzina con gli operai. Le macerie hanno provocato gravi danni in corso Garibaldi.

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