Dopo il crollo del tetto alla palazzina a Tempio, scoppia la polemica

Il crollo del tetto di una palazzina a Tempio.

È stato dichiarato inagibile l’edificio in via Fratelli Rosselli, a Tempio Pausania, il cui tetto è improvvisamente crollato nella notte tra domenica e lunedì. L’edificio coinvolto è una casa che comprende sia abitazioni private che parte dei complessi di edilizia residenziale pubblica (Area).

Dalle verifiche dei vigili del fuoco sarebbe emerso che a cedere sarebbero state le travi in cemento della parte destra dell’edificio. Quello, tuttavia, non sarebbe il primo crollo e i residenti hanno lamentato episodi simili avvenuti in passato.

Durante il crollo non si sono registrati feriti, ma il palazzo, evidenziando segni di cedimento strutturale, è stato considerato inagibile. Complessivamente sono 4 le famiglie sgomberate. E cresce il malcontento tra i residenti nella struttura, che ora chiedono maggiore attenzione.

