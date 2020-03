La Cassazione ha annullato la sentenza di Appello.

Si era ferita ad una gamba ballando come ragazza immagine al Billionaire e aveva fatto causa alla discoteca per ottenere il risarcimento. Ora la Cassazione le ha dato ragione, annullando la sentenza della Corte d’Appello a lei non favorevole.

La vicenda risale a dieci anni fa. La ragazza, che faceva la ragazza immagine, era scesa dal muretto, sul quale ballava, e si era ferita con i cocci di vetro di una bottiglia. La ragazza aveva chiesto il risarcimento dei danni, denunciando, a suo avviso, la carenza di norme di sicurezza nel locale.

La sentenza di primo grado però era stata ribaltata da quella della Corte d’Appello di Sassari, dove i giudici avevano ritenuto che la condotta della ragazza fosse imprudente. Ora, dopo dieci anni la Cassazione ha annullato la sentenza e ha dato ragione alla ragazza riesaminando il caso e rimandando alla Corte d’Appello gli atti.

