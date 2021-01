Il servizio Emodinamica non funziona h24 a Olbia.

Il sevizio Emodinamica del reparto di Cardiologia e Unità coronarica dell’ospedale Giovanni Paolo Il di Olbia non è in funzione h24. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Partito democratico Giuseppe Meloni, che ha depositato un’interrogazione urgente, al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, riguardante il mancato funzionamento h24.

“Dallo scorso mese di novembre – sostiene il consigliere Dem – a seguito, inizialmente, di alcuni casi covid tra il personale infermieristico, e a decorrere da fine dicembre per la sempre più cronica carenza di infermieri, l’intero territorio del nord est della Sardegna non è coperto dal servizio h24 di Emodinamica, normalmente garantito presso il reparto di Cardiologia e Unità coronarica dell’ospedale Giovanni Paolo Il di Olbia. Pertanto i pazienti con patologie tempo dipendenti che giungono dopo le ore 20 e sino alle 8 del mattino successivo vengono dirottati sugli Ospedali di Sassari e Nuoro”.

“La cosa ancora più grave – prosegue Meloni – é che il trasporto non viene effettuato con l’elisoccorso dell’AREUS, come consiglierebbe l’urgenza per le patologie quali l’infarto del miocardio ma, a causa dei problemi tecnici per l’atterraggio notturno degli elicotteri presso i nosocomi di Sassari e Nuoro, si utilizzano le normali ambulanze che viaggiano su gomma, con tutte le conseguenze del caso che riguardano la vita dei pazienti che hanno la sventura di essere colpiti da quelle patologie nell’ora sbagliata”. Una situazione grave, che penalizza la Gallura.

“Pretendo – conclude Meloni – la Regione intervenga urgentemente per porre fine alla situazione di alto rischio denunciata, al fine di tutelare al meglio la salute dei Cittadini del Nord-Est della Sardegna affetti da patologie cardiache acute e porli, così, in condizioni di parità ed eguaglianza rispetto a tutti gli altri pazienti della nostra Isola”.

