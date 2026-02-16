Cross città di Olbia, centinaia di atleti al Parco del Padrongianus

Grande successo per le gare di cross a Olbia

Grande successo e centinaia di partecipanti domenica per l’edizione 2026 del Cross Città di Olbia – Trofeo Gabriele Pattitoni. Manifestazione valida come 4ª tappa del Festival del Cross e Campionato Regionale Individuale per le categorie Ragazzi/e, Juniores, Promesse, Senior e Master M/F.

“La manifestazione ha visto centinaia di atleti sfidarsi su un tracciato tecnico e suggestivo immerso nella macchia mediterranea e lungo il fiume Padrongianus, creando una festa di sport e natura che ha coinvolto famiglie, società sportive e appassionati da tutta la Sardegna.

Il programma si è svolto regolarmente secondo la scaletta prevista, dalle prime gare Esordienti fino alle prove assolute Senior, assegnando i titoli regionali e il Trofeo Gabriele Pattitoni ai migliori Juniores”.

Ecco i Campioni Regionali Individuali Sardegna 2026

​Campionato Regionale Individuale Ragazzi/e (1 km):

Ragazzi M: Michele Muru (US Atl. Guspini)

Ragazze F: Chiara Arbau (Atletica Orani)

​Campionato Regionale Individuale Juniores (M 8 km / F 6 km):

Juniores M (Trofeo Gabriele Pattitoni): Daniele Schirru (Atl. Edoardo Sanna Elmas)

Juniores F (Trofeo Gabriele Pattitoni): Maria Mei (A.S.D. Academy Olbia Atletica)

​Campionato Regionale Individuale Senior/Promesse Cross (M 10 km / F 8 km):

Senior/Promesse M: Francesco Mei (A.S.D. Academy Olbia Atletica)

Senior/Promesse F: Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna Elmas)

“Nel pomeriggio, a margine delle premiazioni, Rita Nurra ha condotto un’intervista alla presidente FIDAL Sardegna Manuela Caddeo, che ha elogiato l’evento, l’organizzazione e l’importanza di promuovere l’atletica sarda. A seguire è intervenuta la presidente della Podistica Amatori Olbia Sandra Deiana, che ha ringraziato calorosamente tutti i collaboratori per il loro impegno instancabile.

La giornata si è chiusa con una gran festa finale animata dal dj Michele Degortes“.

“L’organizzazione ringraziamento il Comune di Olbia ed il Sindaco Settimo Nizzi per il patrocinio, la Famiglia Marzano, che ha messo a disposizione una parte della propria tenuta e ha fornito importante supporto logistico per il percorso di gara, alla Polizia Municipale per aver garantito sicurezza e fluidità nell’area evento, e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione.

Grazie anche a FIDAL Sardegna per l’approvazione tecnica e ai volontari PAO per il loro lavoro eccezionale.

L’evento, organizzato dalla Podistica Amatori Olbia, conferma il suo ruolo centrale nel calendario regionale del cross, valorizzando sport, territorio e comunità”.

