Di chi è il cadavere trovato nel porto di Olbia.

È di Giovanni Moscatelli il cadavere trovato questo pomeriggio, 16 febbraio, nelle acque del porto di Olbia. L’uomo, di 88 anni, era arrivato in città con un traghetto da Civitavecchia e aveva avuto un malore durante la traversata.

Per questo motivo, l’anziano, originario di Viterbo, era stato portato al pronto soccorso di Olbia in stato confusionale. L’accesso al Giovanni Paolo II il 12 febbraio scorso intorno alle 12. Poi Moscatelli aveva fatto perdere le sue tracce allontanandosi dal pronto soccorso intorno alle ore 15. Da quel momento nessuna notizia dell’uomo e numerosi gli appelli dei famigliari che non sono più riusciti a tenersi in contatto con lui. Oggi il tragico epilogo con il ritrovamento del suo corpo nelle acque dell’Isola Bianca.

Non è chiaro il motivo per cui il cadavere di Moscatelli è stato rinvenuto in mare. Saranno dunque gli accertamenti a ricostruire questa drammatica vicenda. Nei giorni scorsi diverse segnalazioni hanno riscontrato la presenza di un uomo anziano che vagava per le strade in stato confusionale con alcune immagini che risalivano all’identità di Moscatelli.

