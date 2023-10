Il video di Daniela Martani che documenta il viaggio in nave delle mucche.

Daniela Martani è tornata sui social con le sue battaglie vegane. La showgirl, che frequenta molto la Gallura, ha recentemente pubblicato un video che ritrae un camion che trasporta decine di mucche sul traghetto da Olbia a Civitavecchia. Gli animali sono destinati al macello e la conduttrice ha filmato e postato sui social il video.

”Gli schiavi si devono fare il viaggio in traghetto da Olbia a Civitavecchia in queste condizioni – scrive la Martani sui social – stipati che neanche si possono girare, in piedi senza potersi sdraiare, col caldo asfissiante del garage per poi andare a finire al macello. Ecco qual è la loro miserabile vita per colpa di chi continua a mangiare carne. Quando vedo queste scene mi sento male. Povere anime”.

