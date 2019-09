Triste risultato per gli studenti di Olbia.

In base ai dati Openpolis, rielaborati anche grazie ai dati Invalsi e Istat, gli studenti della Sardegna, insieme a quelli calabresi, hanno le maggiori difficoltà di apprendimento, sia in italiano che in matematica. Olbia, in particolare, registra uno dei dati peggiori.

Infatti, si posiziona tra gli ultimi dieci capoluoghi per competenze di italiano e matematica. La media italiana dei punteggi ottenuti dagli studenti durante le prove Invalsi è di 200, ma gli studenti olbiesi si sono fermati prima. Per quanto riguarda le competenze in italiano il punteggio è di 177,97, mentre per le competenze in matematica scende a 172,47. I dati più che negativi che riguardano non solo Olbia, ma tutta l’isola fanno pensare e preoccupare.

Gli studenti sardi infatti, sono tra quelli che hanno più difficoltà nell’apprendimento scolastico. Il 50,4% dei ragazzi della scuola secondaria di secondo grado non ha competenze sufficienti in italiano e una percentuale ancora maggiore, il 66%, ha difficoltà in matematica.

Anche nella lettura i ragazzi sardi non raggiungono buoni risultati. Insieme ad altre cinque regioni, tutte del Mezzogiorno, la Sardegna ha i rendimenti di lettura insufficienti per oltre il 40% degli studenti. Le uniche note positive per la scuola sarda sono il terzo posto di Lanusei tra le dieci città con i migliori punteggi per le competenze di italiano e matematica, e il risultato oltre la media nazionale anche di Villacidro.

