Davide esce dall’ospedale.

Sono stati svolti domenica i funerali di Maria Antonia Sanna, la donna di 67 anni il cui cadavere è stato scoperto in casa domenica 18 novembre a Olbia. Nella sua abitazione di via Isonzo per sei mesi il figlio ha vissuto con il cadavere della madre in una situazione di completo degrado. Dall’autopsia eseguita nel Dipartimento di Medicina legale dell’Università di Sassari è emerso che la donna è morta per cause naturali. La donna, malata e invalida, era ormai da circa 3 anni immobile a letto. Era arrivata a pesare oltre i 150 chili.

Intanto il figlio Davide Derosas, operaio alla Cerasarda, è ancora tenuto sotto stretta sorveglianza nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Olbia. Gli inquirenti l’hanno indagato per occultamento di cadavere e abbandono di incapace. Nei prossimi giorni andrà a vivere dagli zii e dal nonno. La famiglia cercherà di stringersi intorno a lui per far si che possa riprendere una vita normale.

Non sarà sicuramente facile risollevarsi dopo un dolore così grande e una sensazione di vergogna che ha vissuto, ma la famiglia di Davide non lo lascerà solo e non gli permetteranno di bloccarsi per paura del cambiamento. Ripartirà da zero con gli affetti famigliari, per ridare un senso alla propria vita che forse in questi mesi aveva smarrito.

