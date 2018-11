Bus bloccato nel passaggio a livello.

Un bus dell’Arst è rimasto incastrato nel passaggio a livello di via Vittorio Veneto a Olbia. Sicuramente il bus stava passando mentre la sbarra del passaggio a livello si stava abbassando. Mancavano pochi minuti all’arrivo di un treno e il segnale acustico e quello luminoso avevano già avvisato della chiusura della sbarra ma il conducente del mezzo ha tentato ugualmente di oltrepassare, forse nella convinzione di farcela giusto in tempo. La sbarra ha distrutto il finestrino del bus ma l’autista è rimasto illeso. Il traffico tra via Mameli e via Vittorio Veneto è andato in tilt. Una volta rimossa la sbarra il traffico si è sbloccato e il bus è rientrato nel deposito dell’Arst.

