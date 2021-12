Le ricerche di Davide Rossi.

“Servono urgentemente volontari per cercare Davide”. Questo l’accorato appello di Luna, la sorella di Davide Rossi, 36 anni olbiese, che risulta scomparso dalle ore tre di giovedì notte. Il giovane secondo quanto confermato anche dalle forze dell’ordine, è stato avvistato nelle scorse ore nella zona del quartiere di Putzolu, al bar Il Botteghino, nel quale Davide ieri mattina era seduto, solo, nei tavolini all’esterno del bar.. È proprio in quest’area compresa tra i quartieri di Putzolu e di Isticadeddu di Olbia, che al momento si stanno concentrando le ricerche di forze dell’ordine e volontari, anche con l’ausilio dei droni. Ma le stesse sono estese anche a Monti e Telti, paesi limitrofi, dove non si esclude il giovane possa essersi recato.

Si estendono dunque anche al di fuori della città di Olbia le ricerche di Davide, che al momento della scomparsa indossava una felpa di colore marrone ed uno scaldacollo nero, come da foto e sopra un giubbotto verde Fred Perry.

Davide è un giovane tranquillo, che insieme alla sua famiglia gestisce un’attività a Pittulongu. Si trova probabilmente in un momento di smarrimento, quindi se qualcuno dovesse vederlo può avvicinarlo e mettersi in contatto con le forze dell’ordine, in primis con il Commissariato di polizia di Olbia che sta coordinando le ricerche.