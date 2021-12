Gli eventi di Natale a Olbia e in Gallura.

Tanti gli eventi in Gallura dalla vigilia di Natale a Santo Stefano. Diversi comuni hanno pubblicato il programma natalizio che raccoglie tutte le iniziative dedicate a grandi e piccini per trascorrere un ponte natalizio all’insegna del divertimento.

Sono tanti i paesi della Gallura che hanno pensato anche ai più piccoli, per far rivivere l’atmosfera del Natale durante la Vigilia. Tra questi c’è La Maddalena, che terrà aperta la casa di Babbo Natale con gli elfi. Nel centro di Arzachena, il 24 dicembre, i più piccolo incontreranno Babbo Natale che consegnerà loro caramelle e scatterà una foto ricordo. Non mancheranno gli eventi musicali per i più grandi, come la santa messa di Mezzanotte nella chiesa Santa Teresa a San Teodoro, con i cori l’Aldia e Stellaria, diretti da Luigino Cossu.

A Golfo Aranci il 26 dicembre ci sarà il Christmas Magic Cartoons, uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini, con coreografie e personaggi della Disney. A Santa Teresa, il 26 dicembre ci sarà una caccia al tesoro con i bambini, alle 14, in piazza Vittorio Emanuele I. A Olbia a Santo Stefano si terranno una serie di appuntamenti nel centro storico. Si comincia alle 16 nelle vie principali, con la parata Disney & Marching Band, uno spettacolo per i bimbi, mentre in piazza Crispi, alle 17.30 ci sarà uno spettacolo di fuoco e luce. Immancabile l’appuntamento al centro alle 18, con i Cori in Festa, una rassegna itinerante con i canti sardi e internazionali.

A Buddusò il 26 dicembre, dalle ore 10 alle 22, apriranno i mercatini di Natale, mentre alle 16.30, La Funky Jazz, ovvero l’orchestra di Berchidda, animerà la serata con il Tour di Natale 2021. Ad Arzachena, in località Baja Sardinia, alle 18, nella chiesa di Santo Antonio, ci sarà un concerto gospel intitolato En Clara Vox.