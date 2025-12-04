La classifica Eduscopio sulle scuole in Gallura e nel Nord Sardegna premia il Deffenu e l’Alberghiero
Nord Sardegna, Deffenu di Olbia e Alberghiero di Arzachena dominano la Gallura: ecco la classifica delle scuole Eduscopio 2025.
È online l’edizione 2025 di Eduscopio.it, la piattaforma della Fondazione Agnelli che ogni anno analizza migliaia di dati per aiutare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore.
Uno strumento sempre più utilizzato, con oltre 3 milioni di utenti dal 2014 a oggi e più di 16 milioni di pagine consultate.
L’obiettivo è chiaro: capire quali scuole preparano meglio all’università e quali, invece, garantiscono un ingresso efficace e coerente nel mondo del lavoro.
Nel quadro del Nord Sardegna, gli istituti galluresi si distinguono in numerose classifiche, confermando un territorio in cui la qualità dell’offerta formativa è in costante crescita.
Le scuole galluresi che preparano meglio all’università
Licei Classici
•Antonio Gramsci, Olbia – 3° posto
•Dettori-De André, Tempio – 5° posto
•Antonio Segni, Ozieri – 6° posto
Licei Scientifici
•Lorenzo Mossa, Olbia – 4° posto
•Giuseppe Garibaldi, La Maddalena – 6° posto
•Falcone-Borsellino, Arzachena – 7° posto
•Antonio Segni, Ozieri – 8° posto
•Dettori-De André, Tempio – 9° posto.
Licei delle Scienze Umane
•Lorenzo Mossa, Olbia – 2° posto
•Dettori-De André, Tempio – 3° posto
•Giuseppe Garibaldi, La Maddalena – 5° posto
•Antonio Segni, Ozieri – 6° posto
Licei Linguistici
•Antonio Gramsci, Olbia – 3° posto
•Dettori-De André, Tempio – 5° posto
•Giuseppe Garibaldi, La Maddalena – 7° posto
Istituti Tecnici Economici
•Attilio Deffenu, Olbia – 3° posto
•Falcone e Borsellino, Palau – 4° posto
•Dionigi Panedda, Olbia – 5° posto
•Polo Tecnico Don Gavino Pes, Tempio – 6° posto
Istituti Tecnici Tecnologici
•Attilio Deffenu, Olbia – 1° posto
•Enrico Fermi, Ozieri – 6° posto
Le scuole galluresi per inserimento nel mondo del lavoro (occupazione % nei primi due anni)
Istituti Tecnici Economici
•Dionigi Panedda, Olbia – 2° posto (49%)
•Falcone e Borsellino, Palau – 3° posto (40%)
•Attilio Deffenu, Olbia – 5° posto (38%)
•Polo Tecnico Don Gavino Pes, Tempio – 7° posto (29%)
•Enrico Fermi, Buddusò – 8° posto (18%)
Istituti Tecnici Tecnologici
•Attilio Deffenu, Olbia – 1° posto (52%)
•Polo Tecnico Don Gavino Pes, Tempio – 2° posto (45%)
•Enrico Fermi, Ozieri – 6° posto (38%)
•Giuseppe Garibaldi – 9° posto (33%)
Istituti Professionali
•Alberghiero Arzachena – 1° posto (63%)
•Amsicora, Olbia – 4° posto (45%)
•Nicolò Pellegrini, Perfugas – 6° posto (37%)
•Enrico Fermi, Ozieri – 7° posto (29%)
Istituti Professionali – Industria e Artigianato
•Amsicora, Olbia – 1° posto (58%)
Analizzando i risultati del Nord Sardegna, spiccano nettamente le scuole galluresi, protagoniste in quasi tutte le classifiche.
Tra le eccellenze:
- Alberghiero Ipsar Costa Smeralda (Arzachena), campione per occupazione post diploma
- Attilio Deffenu (Olbia), leader nei tecnici tecnologici sia per università sia per lavoro
- Lorenzo Mossa (Olbia), top nei licei
- Antonio Gramsci (Olbia), solido nel classico e nel linguistico
- Amsicora (Olbia), primo negli istituti professionali industria e artigianato
Un quadro positivo che racconta una scuola gallurese capace di innovare, formare e preparare percorsi di studio e professionali solidi e di qualità, motivo di orgoglio per famiglie, docenti e comunità.