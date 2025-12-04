La classifica Eduscopio sulle scuole in Gallura e nel Nord Sardegna premia il Deffenu e l’Alberghiero

Nord Sardegna, Deffenu di Olbia e Alberghiero di Arzachena dominano la Gallura: ecco la classifica delle scuole Eduscopio 2025.

È online l’edizione 2025 di Eduscopio.it, la piattaforma della Fondazione Agnelli che ogni anno analizza migliaia di dati per aiutare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore.

Uno strumento sempre più utilizzato, con oltre 3 milioni di utenti dal 2014 a oggi e più di 16 milioni di pagine consultate.

L’obiettivo è chiaro: capire quali scuole preparano meglio all’università e quali, invece, garantiscono un ingresso efficace e coerente nel mondo del lavoro.

Nel quadro del Nord Sardegna, gli istituti galluresi si distinguono in numerose classifiche, confermando un territorio in cui la qualità dell’offerta formativa è in costante crescita.

Le scuole galluresi che preparano meglio all’università

Licei Classici

•Antonio Gramsci, Olbia – 3° posto

•Dettori-De André, Tempio – 5° posto

•Antonio Segni, Ozieri – 6° posto

Licei Scientifici

•Lorenzo Mossa, Olbia – 4° posto

•Giuseppe Garibaldi, La Maddalena – 6° posto

•Falcone-Borsellino, Arzachena – 7° posto

•Antonio Segni, Ozieri – 8° posto

•Dettori-De André, Tempio – 9° posto.

Licei delle Scienze Umane

•Lorenzo Mossa, Olbia – 2° posto

•Dettori-De André, Tempio – 3° posto

•Giuseppe Garibaldi, La Maddalena – 5° posto

•Antonio Segni, Ozieri – 6° posto

Licei Linguistici

•Antonio Gramsci, Olbia – 3° posto

•Dettori-De André, Tempio – 5° posto

•Giuseppe Garibaldi, La Maddalena – 7° posto

Istituti Tecnici Economici

•Attilio Deffenu, Olbia – 3° posto

•Falcone e Borsellino, Palau – 4° posto

•Dionigi Panedda, Olbia – 5° posto

•Polo Tecnico Don Gavino Pes, Tempio – 6° posto

Istituti Tecnici Tecnologici

•Attilio Deffenu, Olbia – 1° posto

•Enrico Fermi, Ozieri – 6° posto

Le scuole galluresi per inserimento nel mondo del lavoro (occupazione % nei primi due anni)

Istituti Tecnici Economici

•Dionigi Panedda, Olbia – 2° posto (49%)

•Falcone e Borsellino, Palau – 3° posto (40%)

•Attilio Deffenu, Olbia – 5° posto (38%)

•Polo Tecnico Don Gavino Pes, Tempio – 7° posto (29%)

•Enrico Fermi, Buddusò – 8° posto (18%)

Istituti Tecnici Tecnologici

•Attilio Deffenu, Olbia – 1° posto (52%)

•Polo Tecnico Don Gavino Pes, Tempio – 2° posto (45%)

•Enrico Fermi, Ozieri – 6° posto (38%)

•Giuseppe Garibaldi – 9° posto (33%)

Istituti Professionali

•Alberghiero Arzachena – 1° posto (63%)

•Amsicora, Olbia – 4° posto (45%)

•Nicolò Pellegrini, Perfugas – 6° posto (37%)

•Enrico Fermi, Ozieri – 7° posto (29%)

Istituti Professionali – Industria e Artigianato

•Amsicora, Olbia – 1° posto (58%)

Analizzando i risultati del Nord Sardegna, spiccano nettamente le scuole galluresi, protagoniste in quasi tutte le classifiche.

Tra le eccellenze:

Alberghiero Ipsar Costa Smeralda (Arzachena), campione per occupazione post diploma

(Arzachena), campione per occupazione post diploma Attilio Deffenu (Olbia), leader nei tecnici tecnologici sia per università sia per lavoro

(Olbia), leader nei tecnici tecnologici sia per università sia per lavoro Lorenzo Mossa (Olbia), top nei licei

(Olbia), top nei licei Antonio Gramsci (Olbia), solido nel classico e nel linguistico

(Olbia), solido nel classico e nel linguistico Amsicora (Olbia), primo negli istituti professionali industria e artigianato

Un quadro positivo che racconta una scuola gallurese capace di innovare, formare e preparare percorsi di studio e professionali solidi e di qualità, motivo di orgoglio per famiglie, docenti e comunità.