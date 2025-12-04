Nelle Poste di Golfo Aranci e Calangianus si punta sul fotovoltaico

Il fotovoltaico nelle Poste di Golfo Aranci e Calangianus.

In Gallura prosegue l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, con la recente conclusione dell’installazione di nuovi impianti fotovoltaici presso gli uffici postali di Golfo Aranci, in via Diaz, e di Calangianus, in piazza della Repubblica. I sistemi, rispettivamente da 20 e 16 kW, sono destinati a generare annualmente circa 31.000 e 24.000 kWh, con un conseguente risparmio di emissioni di anidride carbonica stimato intorno a 15 e 12 tonnellate l’anno.

L’intervento locale rientra in un più ampio progetto nazionale di Poste Italiane, volto a incrementare l’efficienza energetica degli immobili attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici su uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Gli impianti, calibrati sulla dimensione e sulle caratteristiche tecniche di ciascun edificio, contribuiscono a un perimetro complessivo di potenza pari a circa 19 MWp, con una media di circa 50 kWp per sito, confermando la strategia dell’azienda di integrare soluzioni sostenibili in strutture di medie e grandi dimensioni.