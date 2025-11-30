Palau più sicura, defibrillatore in chiesa grazie alle donazioni

Nella parrocchia di Palau arriva il defibrillatore

Taglio del nastro per il primo defibrillatore in parrocchia a Palau, installato grazie alle donazione raccolte tra residenti e turisti.

Palau si tinge di un nuovo, fondamentale colore: quello della sicurezza condivisa. I Fidali ’80&’81 hanno annunciato con orgoglio un traguardo di grande rilievo per la comunità. L’installazione del primo dei tre defibrillatori (DAE) acquistati grazie alla generosità di cittadini e visitatori.

Il dispositivo salvavita è stato posizionato in un punto nevralgico della vita del paese: all’interno della Parrocchia di Palau. Una scelta strategica che garantisce la massima accessibilità, come sottolineato dagli stessi Fidali: “un luogo centrale per la nostra comunità, dove quotidianamente passano famiglie, bambini, fedeli e visitatori.”

L’iniziativa dei Fidali ’80&’81

L’iniziativa, promossa e gestita dai Fidali ’80&’81 durante il loro mandato, rappresenta un investimento diretto nel bene comune. Il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è uno strumento che, se utilizzato tempestivamente, può fare la differenza in caso di arresto cardiaco improvviso, aumentando esponenzialmente le possibilità di sopravvivenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

“Un intervento semplice, ma fondamentale: un presidio che può salvare vite.”

L’installazione in un luogo di alto passaggio come la Parrocchia non è solo simbolica, ma estremamente pratica, trasformando un’area di ritrovo spirituale e sociale in un punto di riferimento vitale per l’intera cittadinanza e per i tanti turisti che affollano Palau.

Il successo di questo progetto è un inno alla solidarietà e all’impegno civico. I Fidali ’80&’81 hanno voluto rimarcare come l’acquisto non sarebbe stato possibile senza il sostegno collettivo:

“Questo progetto è stato possibile solo grazie alle donazioni raccolte durante il nostro mandato e all’impegno condiviso di un paese che sa prendersi cura di sé”.

L’iniziativa non solo ha dotato Palau di infrastrutture salvavita, ma ha anche rafforzato il senso di appartenenza, dimostrando che l’attenzione per la sicurezza e la salute dei concittadini è una priorità che unisce. L’orgoglio dei promotori è palpabile nell’affermazione finale: “Palau merita sicurezza, attenzione e scelte che guardano al bene comune. E noi siamo orgogliosi di aver contribuito, insieme a voi, a qualcosa che davvero conta.” Con i primi due defibrillatori ancora da posizionare, l’attesa è ora per la copertura completa del territorio, che renderà Palau una comunità sempre più cardioprotetta.