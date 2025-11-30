La tradizione gallurese a Montecitorio per “Musei aperti”

La tradizione gallurese conquista Montecitorio: il Gruppo Folk Lungoni 1970 protagonista di “Musei Aperti”

Grande entusiasmo e partecipazione per il Gruppo Folk Lungoni 1970 di Santa Teresa Gallura, tradizione gallurese protagonista a Montecitorio. Nell’ambito dell’evento nazionale “Musei Aperti”. Nella prestigiosa sede istituzionale della Camera dei Deputati, il gruppo ha portato in scena la tradizione gallurese.

A rendere l’esibizione ancora più intensa sono state le straordinarie interpretazioni vocali di Luigino Cossu e Adriano Contini, che hanno accompagnato il gruppo..

“Il Gruppo Folk Lungoni 1970 desidera esprimere un ringraziamento speciale al Presidente della Camera dei Deputati, all’Amministrazione Comunale di Santa Teresa Gallura, all’Onorevole Dario Giagoni per il supporto e la vicinanza”.

“Siamo fieri di aver rappresentato la nostra Santa Teresa Gallura e la Sardegna in un contesto così importante, un riconoscimento del lavoro che portiamo avanti dal 1970.”

Manifestazioni come “Musei Aperti” svolgono un ruolo fondamentale nel dare visibilità alle tradizioni locali, creando un importante ponte tra cultura identitaria e istituzioni.