Delta Airlines sceglie Olbia, quattro voli diretti verso New York

I voli diretti da Olbia a New York.

Olbia consolida la sua posizione internazionale nel trasporto aereo con un traguardo storico: da maggio sarà attivo il primo collegamento diretto con New York, operato da Delta Airlines, la seconda compagnia aerea mondiale. Quattro voli settimanali collegheranno lo scalo della Costa Smeralda con l’aeroporto Jfk, senza scali intermedi, con arrivo il giorno successivo e biglietti in vendita da 520 a 900 euro a seconda del periodo. Il volo inaugurale, previsto il 20 maggio, sarà effettuato con un Boeing 767 da 230 posti.

La notizia rappresenta un nuovo record per l’aeroporto di Olbia, che nel 2025 raggiungerà i quattro milioni di passeggeri. Il successo è frutto di un lavoro di promozione durato due anni, condotto dal management Geasar con il sostegno della Regione, delle associazioni di categoria e degli operatori turistici locali.

L’accordo con la compagnia statunitense rappresenta un punto di svolta strategico, aprendo la strada a nuovi mercati internazionali e favorendo un effetto virtuoso che potrebbe attrarre ulteriori collegamenti. Le presenze turistiche americane, già in forte crescita negli ultimi anni, confermano l’importanza del mercato Usa per l’economia dell’isola.

