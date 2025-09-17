Sciopero dell’Arst in Sardegna, disagi anche in Gallura

Lo sciopero dell’Arst in Sardegna.

Disagi nei trasporti pubblici in Sardegna, con possibili ripercussioni anche in Gallura, sono previsti per l’intera giornata del 18 settembre a causa dello sciopero proclamato dall’Orsa Trasporti Autoferro Tpl. La protesta coinvolgerà tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda Arst spa e arriva dopo mesi di tensioni tra sindacato e azienda.

I sindacati avevano già annunciato la quarta azione di astensione dal lavoro tramite nota del 3 agosto 2025, a seguito dello stato di agitazione proclamato il 29 aprile e della chiusura negativa delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Il sindacato ha denunciato un rifiuto dell’azienda di confrontarsi sui temi contenuti nella piattaforma contrattuale di secondo livello, inviata con nota dell’8 aprile, evidenziando un atteggiamento discriminatorio nei confronti del personale rappresentato da Orsa Tpl.

Le precedenti astensioni avevano registrato un’adesione significativa, con percentuali del 23,41% il 26 luglio 2025 e del 23,90% il 5 luglio 2025 rispetto alla forza effettiva, mentre in termini di personale in turno nelle fasce di sciopero si era arrivati al 39,80% e 37,54%.

L’astensione prevista per il 18 settembre coinvolgerà tutti i lavoratori Arst per l’intera giornata, dall’inizio alla fine del servizio. Saranno comunque garantite le fasce minime di servizio previste per i trasporti pubblici, incluse le tratte automobilistiche, ferroviarie e tranviarie, nonché, seppur non obbligatorio, il Trenino Verde. I presidi minimi aziendali assicureranno la sicurezza di utenti, lavoratori, impianti e mezzi secondo le disposizioni aziendali e le normative vigenti.

Per quanto riguarda il personale viaggiante del settore automobilistico, nelle sedi territoriali del servizio, il servizio completo sarà assicurato dalle 6 alle 9:29 e dalle 13:30 alle 15:59. Al di fuori di queste fasce, potranno verificarsi interruzioni e riduzioni del servizio, con inevitabili disagi anche per chi viaggia in Gallura, dove le corse potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Gli utenti sono invitati a verificare in anticipo gli orari e a pianificare eventuali spostamenti alternativi.

Lo sciopero rappresenta l’ultimo atto di una lunga vertenza tra sindacato e Arst, con richieste incentrate su confronto sindacale, condizioni di lavoro e tutela del personale, questioni che rimangono aperte e che, secondo Orsa Tpl, l’azienda continua a non voler affrontare.

