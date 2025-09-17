Disney sceglie la Gallura, nuovi set tra Li Cossi e Costa Paradiso

Sirenetta

17 Settembre 2025

di Pietro Serra

La Disney sceglie ancora la Gallura.

La costa gallurese si conferma protagonista delle grandi produzioni cinematografiche internazionali, trasformandosi ancora una volta in un set a cielo aperto. Questa volta l’attenzione è ricaduta sul territorio di Trinità d’Agultu e Vignola, tra le spiagge di Isola Rossa e Costa Paradiso, scelto dalla Walt Disney Company per nuove riprese. La gestione dei sopralluoghi e delle riprese è stata affidata alla società italiana Wildside, nota per serie di successo come “The Young Pope” e film come “C’è ancora domani”. Le riprese prevedono un doppio set, tra la spiaggia di Li Cossi e lo specchio d’acqua antistante Trinità, già avviate nei giorni scorsi con la presenza di alcuni divi hollywoodiani, in totale riservatezza e con divieto di accesso al pubblico.

Le speculazioni sulle opere in arrivo spaziano dai remake live action dei classici Disney, come “Oceania” e “Hercules”, a produzioni legate all’universo Marvel, a nuovi capitoli delle saghe Lucasfilm o di Avatar. Non è ancora chiaro quale storia sarà ambientata tra i graniti rossi della costa gallurese: fiabe classiche, epiche battaglie di supereroi o nuovi mondi fantastici. Dopo il successo del remake de “La Sirenetta” nel 2023, girato tra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, la Disney conferma ancora una volta il Nord Sardegna come location ideale per raccontare storie tra magia, avventura e scenari spettacolari.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI