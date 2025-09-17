Disney sceglie la Gallura, nuovi set tra Li Cossi e Costa Paradiso

La Disney sceglie ancora la Gallura.

La costa gallurese si conferma protagonista delle grandi produzioni cinematografiche internazionali, trasformandosi ancora una volta in un set a cielo aperto. Questa volta l’attenzione è ricaduta sul territorio di Trinità d’Agultu e Vignola, tra le spiagge di Isola Rossa e Costa Paradiso, scelto dalla Walt Disney Company per nuove riprese. La gestione dei sopralluoghi e delle riprese è stata affidata alla società italiana Wildside, nota per serie di successo come “The Young Pope” e film come “C’è ancora domani”. Le riprese prevedono un doppio set, tra la spiaggia di Li Cossi e lo specchio d’acqua antistante Trinità, già avviate nei giorni scorsi con la presenza di alcuni divi hollywoodiani, in totale riservatezza e con divieto di accesso al pubblico.

Le speculazioni sulle opere in arrivo spaziano dai remake live action dei classici Disney, come “Oceania” e “Hercules”, a produzioni legate all’universo Marvel, a nuovi capitoli delle saghe Lucasfilm o di Avatar. Non è ancora chiaro quale storia sarà ambientata tra i graniti rossi della costa gallurese: fiabe classiche, epiche battaglie di supereroi o nuovi mondi fantastici. Dopo il successo del remake de “La Sirenetta” nel 2023, girato tra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, la Disney conferma ancora una volta il Nord Sardegna come location ideale per raccontare storie tra magia, avventura e scenari spettacolari.

