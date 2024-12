Poliziotti denunciano un ex maresciallo di Monti in pensione.

Il 4 dicembre 2021, agenti del commissariato di Olbia si erano presentati a Monti nell’abitazione di Mauro Sabatini, maresciallo dei carabinieri in pensione, per un controllo sul possesso delle sue armi. L’uomo aveva mostrato il porto d’armi, scaduto ma valido ai fini della detenzione, e la denuncia del possesso presentata nel 2014 alla stazione dei carabinieri di Monti. Tuttavia, secondo gli agenti, la copia non risultava conforme, portando alla denuncia di Sabatini per presunte irregolarità.

A seguito dell’indagine, l’ex maresciallo di Monti era stato destinatario di un decreto penale di condanna per porto abusivo d’armi con una sanzione di 102 euro. Assistito da un avvocato, Sabatini aveva presentato opposizione e richiesto il processo con rito abbreviato.

Durante il procedimento, un carabiniere della stazione di Monti ha testimoniato confermando la regolarità della denuncia presentata da Sabatini. Alla luce di queste dichiarazioni, anche il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione.

Come scrive La Nuova Sardegna, condividendo le argomentazioni della difesa e le conclusioni del pm, il Gup Marco Contu ha assolto Mauro Sabatini con la formula “perché il fatto non sussiste”.

