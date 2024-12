Il Cagliari perde immeritatamente 1 a 0 contro la Fiorentina

Fiorentina Cagliari termina 1 a 0.

Fiorentina – Cagliari è una partita dura per il Cagliari, che incontra i viola in un momento di ottima forma, con la vittoria delle ultime 7 partite in campionato e un attaccante, Kean, che non era mai apparso così in confidenza col gol. Nicola prova a fermare la valanga gigliata con un 4-2-3-1 che prevede Augello altissimo sulla fascia sinistra, con Luvumbo inizialmente in panchina. Una partita dominata dalla Fiorentina nei primi 10′ e dal Cagliari nel secondo tempo.

Primo tempo.

La Fiorentina parte con una autentica sfuriata in avanti. I rossoblù si salvano in diverse occasioni ricorrendo al calcio d’angolo per liberare l’area. All’11’ è il Cagliari che sfiora il vantaggio, ma dopo il tiro di Piccoli respinto da De Gea, Makoumbou batte a porta vuota, ma Ranieri devia in angolo. Al 24′ è però la Fiorentina a passare in vantaggio, con Cataldi che con un piatto dal limite dell’area batte Sherri in ritardo sul palo di sinistra. Il Cagliari va ancora vicino alla rete con Zortea, ma il suo tiro cross dalla destra non trova nessun compagno pronto a concludere a rete. Al 35′ il Cagliari contesta l’ammonizione di Mina per un contatto con Sottil al limite dell’area. Sono diverse le decisioni arbitrali contestate dai giocatori del Cagliari. Il primo tempo termina sull’1 a 0 per i viola, che, a parte la sfuriata iniziale, hanno subito a più riprese i contropiedi del Cagliari.

Secondo tempo.

Il Cagliari entra in campo con Gaetano al posto di Viola. La prima occasione è per Ikonè, che sfugge sulla destra a Luperto e tira verso la porta da posizione defilata. Sherri respinge e blocca con la collaborazione dello stesso Luperto. I giocatori della Fiorentina sembrano poco propensi alla restistenza fisica, dato che crollano spesso a terra dopo essere stati appena sfiorati. Ancora Sherri è attento sul primopalo e blocca a terra un cross di Kouamé. All’ennesimo tuffo di Dodo, che crolla a terra dopo una carezza di Obert, lo stesso giocatore rifiuta la mano del cagliaritano e si scaglia a muso duro e ulra contro l’arbitro, ma resta impunito. Poco gioco finora, molte lamentele da parte dei viola, che continuano a offrire questo spettacolo che non fa onore alla quarta in classifica. Le lancette scorrono inesorabili, nel frattempo. Al 52′ il Cagliari vicinissimo al pareggio. Un calcio di punizione calciato verso l’area non viene corretto in rete da Mina, che anzichè cercare di calciare il pallone lo manca in tuffo di testa, e da Obert, che lo svirgola clamorosamente, ingannato dal gesto di Mina. Luperto lotta sulla trequarti, dribbla 3 viola e conquista un calcio di punizione in posizione offensiva.

Poco gioco, molti tuffi, il Cagliari domina.

Dentro Luvumbo per Obert. Augello arretra per lasciare la posizione avanzata all’angolano. Adesso è la Fiorentina che soffre e libera in angolo. Cagliari ancora vicino alla rete con Luperto, che di testa non arriva sul pallone. L’azione è viziata dall’ennesimo tuffo di un difensore viola, che una volta ottenuto il calcio di punizione, si rialza e riceve i complimenti dei compagni di squadra, forse per l’ottima performance senza trampolino. Al 61′ Piccoli tenta la girata in area ma manca il pallone, il Cagliari ancora pericoloso in area viola. Un minuto dopo Luvumbo salta Dodo e scarica il tiro, respinto in angolo dal difensore viola. Adlì girandosi colpisce Luperto sul volto, ma non viene ammonito. Sul calcio di punizione Mina sfiora il pallone, ma l’azione è viziata da un suo fallo. Entrano Felici e Adopo per Marin e Zortea. Al 72′ Gaetano avrebbe il pallone del pareggio, ma di testa lo manda clamorosamente al lato. Luvumbo dribbla Gosens, che lo stende. Giallo per il viola. La Fiorentina continua a soffriree. Il calcio di punizione in area viene spizzato da Adopo, ma la sfera termina di poco al lato a portiere battuto. Piccoli di testa offre un pallone d’oro in area a Gaetano, che coordinandosi per la girata si fa anticipare da un difensore viola. Ancora nulla di fatto per i rossoblu, che stanno dominando questo secondo tempo. Luvumbo mette il pallone in area, ma non c’è nessun cagliaritano pronto ad approfittarne e la Fiorentina libera.

Cagliari a trazione anteriore, Fiorentina in difficoltà.

Entra Pavoletti, esce Makoumbou. Nicola sente che è il caso di osare e si sbilancia in avanti. Il Cagliari sta dominando ma non riesce a pungere. il primo pallone di Pavoletti in area non è fortunato. Pallone ancora in area viola, all’85’, ma la Fiorentina libera. Il pubblico del Franchi protesta e fischia sonoramente, la Fiorentina è in evidente difficoltà. Al 77′ Luvumbo controlla male un pallone in azione d’attacco e viene ammonito. Cross di Augello al 91′, Pavoletti sfiora soltanto a un metro dalla porta, De Gea para. Poi il fischio finale

Tabellino.

Fiorentina: De Gea – Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens – Adli, Cataldi – Ikoné, Beltran, Sottil – Kouamé.

Cagliari: Sherri – Zappa, Mina, Luperto, Obert – Marin, Makoumbou – Zortea, Viola, Augello – Piccoli.

Reti: 21′ Cataldi (F),

Ammonizioni: 30′ Comuzzo (F), 35′ Mina (C), 57′ Dodo (F), 75′ Gosens (F), 77′ Luvumbo (C)

